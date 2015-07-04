أكدت نقابة الصيادلة أن آراء شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرفة التجارية لا تمثل سوي نفسها وهذا الكيان لا يعبر بأي حال من الأحوال عن جموع صيادلة مصر. مؤكدة أن الشعبة مجرد تجمع لسبعة وتسعين صيدليا لا أكثر تجمعوا

عاد الطقس السيئ من جديد للاسكندرية من خلال نوة رأس السنة التي جاءت بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا وسقوط امطار غزيرة علي مناطق متفرقة طوال ساعات اليوم مما اصاب المحافظة بشلل مروري تام خاصة خلال ساعات الذرو

يبدو أن حوادث القطارات عرض مستمر في مسلسل سقوط الدماء علي قضبان السكة الحديد خاصة مركز العياط الذي ارتبط اسمه بالحوادث لاحتلاله نصيب الأسد. وبالرغم من تصريحات الحكومة حول القضاء علي حوادث القطارات والمزلقانات

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال ضرورة تفعيل السلطة التنفيذية لدورها الرقابي فيما يتعلق بعمليات احتكار وحجب السلع عن المواطنين.. جاء ذلك تعقيبا علي ما أثاره النائب ايهاب الخولي أمس الثلاثاء بشأن دور ال

تلقي الأهلي اخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يؤكد فيه قبول شكواه المضادة ضد لاعبه السابق هندريك هلمكه. وقدم محامي الأهلي شكوي ضد هندريك بعد رحيله عن النادي دون علمه. وأخطر الفيفا الأهلي بقبول شكواه وطالبت هندريك بالرد علي أسانيد الممثل القانوني للنادي الأحمر أمامهم قبل الـ 15 من شهر يناير الجاري. جاء ذلك بعدما فحص الفيفا الشكوي التي تقدم بها الأهلي يومي 27 نوفمبر و27 ديسمبر

أعلن مجلس إدارة النادي المصري سعادته لحصول حسام حسن المدير الفني لفريق الكرة علي جائزة أفضل مدير فني بالدوري للعام الثاني علي التوالي. أكد المهندس محمد قابيل عضو مجلس الإدارة أن حصول العميد علي الجائزة لم يأت من فراغ فقد صنع فريقا قويا علي مدار موسمين وقدم العديد من اللاعبين المتميزين أصحاب المهارات الغالية الذين استطاعوا إثبات وجودهم في الدوري. احتل بهم المركز الرابع الموسم الماضي وأنهي بالفريق

خضع أحمد الشيخ لاعب فريق الكرة بالاتحاد السكندري للتحقيق بمعرفة المستشار القانوني للنادي وقد اعتذر اللاعب فريق الكرة للإدارة والجماهير عن نشر صورة له علي موقع التواصل الاجتماعي و هو داخل متجر لبيع ملابس النادي الأهلي. أكد اللاعب خلال التحقيق اعتزازه باللعب للاتحاد مشيراً إلي أنه لم يقصد أي إساءة للنادي أو لجماهيره وأعلن تقبله لأي عقوبة. كان مجلس إدارة النادي قد أوقف الشيخ وأحاله للتحقيق بداعي ال

تنتعش خزينة نادي الإسماعيلي بمبلغ ستة ملايين ونصف المليون جنيه خلال الأيام القادمة من إعارة لاعبيه توريك جبرين وشريف حازم لنادي الوحدة السعودي. وقد أنهي جبرين إجراءات إعارته للنادي السعودي لمدة ستة شهور بعد الاتفاق علي جميع التفاصيل المادية. وجبرين تنازل عن نصف مستحقاته المتأخرة لدي الإسماعيلي من أجل الانتقال للوحدة. من ناحية أخري يفاضل مسئولو الإسماعيلي بين الثلاثي إسلام جمال وأحمد دويدار ومحم

أجواء ساخنة تحيط بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي رغم شدة البرودة التي تمر بها البلاد.. فكل يوم يمر علي الفريق بتحولات وتقلبات غير متوقعة مع الانتقالات الشتوية التي لا يدري أحد حتي الآن ماذا ستقدم هذه الانتقالات للفريق وإن كان من المؤكد أن الإدارة قد أخذت قرارها بإعارة عدد غير قليل من نجوم الدكة لرفع مستواهم مع فرق أخري خلال الدور الثاني. وبالتالي رفع قيمتهم المالية تمهيدا لتسويقهم مع بداية الموسم

قام اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية بتسليم ممثلي الهيئات الرياضية بالإسكندرية والبالغ عددها 73 هيئة شيكات دعم الأنشطة الرياضية بمليون و83 ألف جنيه مقدمة من وزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور محمد عرابي وكيل وزارة الشباب والرياضة. رحب فرحات بمندوبي ورؤساء الأندية الشعبية متمنياً أن يكون عام 2017 عاماً سعيداً مشرفاً للإسكندرية مؤكداً أن المحافظة تعمل لاحداث طفرة كبيرة في جميع الألعاب الرياضية ول

أعلن اتحاد السلاح قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة البحر الابيض المتوسط للناسئين المقرر إقامتها في فرنسا خلال الفترة من 26 وحتي 30 يناير. وتضم القائمة 25 لاعبا ولاعبة يشاركون في جميع الأسلحة حيث يضم سيف المبارزة رانيا تامر. محمد فؤاد تحت 14. 17 سنة وسلمي طارق كامل وآية شريف حسين ومحمد عمر محمد رشاد ومحمد السيد ومصطفي عمرو تحت 14 سنة. وهنا أحمد السيد شامة وفاطيما أيمن أحمد رجب تحت 17 سنة وياسمين

حقق منتخب مصر لكرة السلة فوزاً كبيراً علي الجزائر 73/56 في الجولة الخامسة للبطولة العربية رقم "22" لكرة السلة للرجال المقامة حالياً بالقاهرة وتستمر حتي 8 يناير الجاري بمشاركة 6 منتخبات. بهذا الفوز يواصل منتخب مصر مطاردته للمغرب علي قمة البطولة حيث يحتل منتخبنا المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعد المغرب الأول 8 نقاط.. وستكون الجولة السادسة اليوم هي الحاسمة في تحديد المراكز الثلاثة الأولي قبل انطلاق مبا

أنهي مسئولو المقاصة اجراءات ضم جون أنطوي مهاجم الأهلي باستعارته لمدة 6 شهور حتي نهاية الموسم الحالي مقابل 300 ألف دولار وسيتم انهاء التوقيع مع اللاعب بعد عودته غداً من بلاده غانا بعد انتهاء إجازته بسبب أعياد الميلاد. وقد عقد عمرو مصطفي عضو مجلس الإدارة والمشرف علي التسويق اجتماعاً مع مدير التعاقدات بالأهلي د.عصام سراج للوصول الي الصورة النهائية لاعارة اللاعب. وسيتم الاتفاق علي شراء اللاعب لانتقال

رفع مجلس إدارة نادي الزمالك شعار "مش هنقف" علي أي لاعب بفريق الكرة.. جاء ذلك بعد أن تمسك لاعب خط الوسط معروف يوسف بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية لخوض تجربة الاحتراف بأحد الأندية الأوروبية.. وكأنه موسم الرحيل من القلعة البيضاء. في الوقت نفسه حدد المجلس الأحد المقبل آخر فرصة لمهاجم الفريق باسم مرسي لتحديد موقفه النهائي بتجديد عقده من عدمه بعد أن ماطل طوال الفترة الماضية ولم يجلس لغلق هذا المل

أعرب الكابتن محمد عمر المدير الفني لمنتخب مصر العسكري لكرة القدم عن سعادته للمستوي المرتفع الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب في اليوم الثاني لمعسكر المنتخب العسكري في إطار المرحلة الأخيرة من التدريبات قبل السفر إلي سلطنة عمان للمشاركة في نهائيات كأس العالم العسكرية الثانية التي ستقام بعمان خلال الفترة من 13 حتي 29 يناير الجاري ويشارك فيها 16 منتخباً من أفريقيا وأوروبا وآسيا. أكد محمد عمر أن لاعبي المنت

قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم تعيين محمود بسيوني حكماً رابعاً لمباراة مصر وتونس الأحد القادم والتي سيديرها طاقم إماراتي بقيادة الدولي يعقوب الحمادي ويستعد المنتخبان المصري والتونسي للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام بالجابون يوم 14 يناير الجاري.

يعيش الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة هيكتور كوبر في حيرة شديدة بسبب جاهزية الكثير من لاعبي المنتخب في معظم المراكز وذلك نتيجة المنافسة القوية بينهم لكل يحجز كل منهم موقعه ضمن تشكيلة الفريق الأساسية التي ستشارك في أمم الجابون وكذلك البدلاء. ويسعي كوبر للاستقرار علي اختيار الأفضل في كل مركز خلال مباراة تونس الودية المقرر لها الأحد المقبل وكذلك الاطمئنان علي البدائل المناسبة. ومن أهم المراكز الت

تفصل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي بجلسة 8 مايو القادم في اعادة محاكمة محمد بديع و36 آخرين من قيادات جماعة الاخوان الارهابية في القضية المعروفة اعلامياً بـ "غرفة عمليات رابعة" لاتهامهم باعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الاخوان بهدف مواجهة الدولة ونشر الفوضي في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس وقررت المحكمة السماح للدفاع بإيداع المذكر

امر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الادارية بإحالة صراف خزينة ببنك قرية محلة فرنوي للتنمية والائتمان الزراعي بمركز شبراخيت سابقاً إلي المحاكمة التأديبية لانه في غضون عام 2015 لم يؤد العمل المنوط به بامانة ولم يحافظ علي اموال البنك وسلك في تصرفاته مسلكاً غير قانوني واختلس واستولي علي ما يقرب من مليون ومائة وتسعة وخمسين الف جنيه من اموال عملاء البنك.. كما زاول المتهم اعمالاً تجارية دون الحصول عل

شيع الالآف من أهالي قرية زنارة رجالا ونساء وشبابا وفتيات وكذا من القري المجاورة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية بحضور المئات من أعضاء الهيئات القضائية والموظفين بمجلس الدولة أمس جثمان المستشار وائل سعيد شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق الذي أتي من مشرحة زينهم بالقاهرة إلي مسقط رأسه بمنزل أسرته داخل سيارة إسعاف الليلة قبل الماضية وتمت صلاة الجنازة عليه بمسجد عمر بن الخطاب بالقرية. عمت حالة من ا

لم تجد الزوجة المطلقة حلاً سوي الانتحار حرقا حتي تفحم جسدها عقب قيام زوجها بطلاقها وحرمانها من ابنائها الـ 4 بعد اكتشافها لخيانته لها بمركز ملوي. كان اللواء فيصل دويدار مدير امن المنيا قد تلقي اخطاراً من اللواء محمود عفيفي مدير ادارة البحث الجنائي بالمنيا بمصرع سيدة بعد اشعال النيران بها وتفحم جسدها بالكامل داخل شقتها. وعلي الفور انتقل العميد عصام جمال مأمور مركز ملوي والعقيد هشام بشر رئيس فرع ا

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة حسن عبدالغفار بالسجن المؤبد وبالسجن 15 عاما لـ 5 متهمين هم "اسلام سيد محمود وخالد فرج بخيت ومحمد انور وعمرو عيد بيومي ومحمد عبدالعزيز يوسف" وبالسجن 5 سنوات لمحمود السيد محمود وبالحبس عامين لـ "امجد عبدالمنعم خلف" المتهمين في القضية المعروفة اعلامياً بـ "خلية المتفجرات" المتهمين فيها بتولي قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الاخوان بحلوان وتكوين خلية ارهابية تصنع ال

في حادث مأساوي لقي 4 اشخاص مصرعهم واصيب 15 اخرون في حادث تصادم مقطورة واتوبيس أعلي دائري السلام. مما ادي إلي توقف حركة المرور للسيارات المتجهة إلي الاقاليم. ونجح رجال المرور في رفع انقا ض الحادث وتسيير حركة السيارات. كانت الادارة العامة للمرور قد دفعت بـ 4 اوناش مرورية لازالة حطام حادث اصطدام مقطورة وميني باص اعلي الطريق الدائري بالسلام. فيما نقلت سيارات الاسعاف المصابين لمستشفي البنك الاهلي والس

نجح رجال المباحث بالقاهرة باشراف اللواءين خالد عبدالعال مساعد الوزير لقطاع امن القاهرة ومحمد منصور مدير الادارة العامة للمباحث في القبض علي عاطل لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة. وايهام المواطنين بأن والده لواء شرطة واوهم ضحاياه بقدرته علي تخصيص اراض لهم مقابل مبالغ مالية. تلقي الرائد عمار عبدالحميد رئيس مباحث قسم شرطة باب الشعرية بلاغا من "رفاعي. ن. ر 43 سنة عامل". بقيام احد الاشخاص "ادلي باوصافه ا

حددت محكمة استئناف الاسرة بالتجمع الخامس 26 مارس المقبل لنظر اولي جلسات الطعن المقدم من الفنان احمد عز علي الحكم الصادر من محكمة اسرة مدينة نصر برفض بطلان حكم ثبوت نسب الطفلين "عز الدين" و"زين الدين" توءم الفنانة زينة. يذكر ان محكمة اسرة مدينة نصر قضت برفض الدعوي المقامة من الفنان احمد عز التي يطالب فيها ببطلان حكم محكمةاول درجة بثبوت نسب الطفلين "عزالدين" و"زين الدين" توءم الفنانة زينة له.

قرر قاضي المعارضات بإخلاء سبيل محمود حسن وكيل بمكتب بريد الحصة بطوخ وصباح العراقي موظفة. ووكيل مكتب مسطرد بشبرا. بكفالة 10 آلاف جنيه في واقعة استيلاء مجهولين علي 840 الف جنيه. كان اللواء مجدي عبدالعال مدير امن القليوبية تلقي اخطاراً بدخول شخص مجهول لمكتب بريد قرية الحصة التابعة لمركز طوخ. وطلب السجلات والباسورد الخاص بالاجهزة بحجة انه مفتش من الهيئة. وقام بعمل حوالة فورية وهمية لشخص يدعي "م. أ" ع

كشف التقرير المبدئي للطب الشرعي ان مقتل يوسف لمعي صاحب محل خردوات وخمور في العقد الخامس من العمر جاء نتيجة لجرح ذبحي عميق بالرقبة ورجح التقرير استخدام سكين كبير حاد في عملية الذبح. وتعد حادثة مقتل لمعي يوسف امام المحل الخاص به بدائرة المنتزه أول هي الاولي من نوعها بالاسكندرية التشطي يتم فيها تصوير مقتل المجني عليه لحظة بلحظة وكشف وجه القاتل بوضوح من خلال كامشطشطيرا بمحل مجاور لمحل المجني عليه الذ