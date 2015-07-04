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إلغاء "الاختياري".. في امتحانات "الثانوية"
رقم العدد
21799
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مقالات رياضية
سامى عبد الفتاح
كلمة حرة
سامى عبد الفتاح
رئيس البرلمان .. يطالب السلطة التنفيذية بتفعيل دورها الرقابي
رئيس البرلمان .. يطالب السلطة التنفيذية بتفعيل دورها الرقابي
قطارات الموت!
قطارات الموت!
الرئيس .. يبحث التوسع في إنشاء مدارس النيل
الرئيس .. يبحث التوسع في إنشاء مدارس النيل
أمطار نوة رأس السنة تضرب الإسكندرية
أمطار نوة رأس السنة تضرب الإسكندرية
الصيادلة.. وقعوا في بعض!
الصيادلة.. وقعوا في بعض!
لحظة بلحظة

فيديـــوهات المســـــاء  
الفريق مميش يستقبل بعثة المساء
الفريق مميش يستقبل بعثة المساء
قطارات المترو ..هل تصمد أمام الإهمال
قطارات المترو ..هل تصمد أمام الإهمال
القبض على لصين سرقا جاموسة داخل ملاكى بالمنيا ـ تصوير مهاب المناهرى
القبض على لصين سرقا جاموسة داخل ملاكى بالمنيا ـ تصوير مهاب المناهرى
أشهر العادات الرمضانية لرؤساء مصر منذ محمد نجيب حتى الرئيس السيسي
أشهر العادات الرمضانية لرؤساء مصر منذ محمد نجيب حتى الرئيس السيسي
ستـــــــــــاد المســــــاء  
  • جاهزية النجوم.. تربك كوبر
    يعيش الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة هيكتور كوبر في حيرة شديدة بسبب جاهزية الكثير من لاعبي المنتخب في معظم المراكز وذلك نتيجة المنافسة القوية بينهم لكل يحجز كل منهم موقعه ضمن تشكيلة الفريق الأساسية التي ستشارك في أمم الجابون وكذلك البدلاء. ويسعي كوبر للاستقرار علي اختيار الأفضل في كل مركز خلال مباراة تونس الودية المقرر لها الأحد المقبل وكذلك الاطمئنان علي البدائل المناسبة. ومن أهم المراكز الت
  • معسكر منتخب الشباب .. ينطلق
    ينطلق اليوم معسكر منتخب الشباب بأحد فنادق مدينة نصر استعداداً لبطولة الأمم الأفريقية للشباب بزامبيا خلال شهر فبراير القادم. يتخلل المعسكر مباراتان وديتان مع المنتخب المغربي يومي 17 و19 يناير الجاري باستاد القاهرة.
  • بسيوني رابعاً لمباراة تونس
    قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم تعيين محمود بسيوني حكماً رابعاً لمباراة مصر وتونس الأحد القادم والتي سيديرها طاقم إماراتي بقيادة الدولي يعقوب الحمادي ويستعد المنتخبان المصري والتونسي للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام بالجابون يوم 14 يناير الجاري.
  • عمر يشيد بالتزام وتركيز لاعبي المنتخب العسكري
    أعرب الكابتن محمد عمر المدير الفني لمنتخب مصر العسكري لكرة القدم عن سعادته للمستوي المرتفع الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب في اليوم الثاني لمعسكر المنتخب العسكري في إطار المرحلة الأخيرة من التدريبات قبل السفر إلي سلطنة عمان للمشاركة في نهائيات كأس العالم العسكرية الثانية التي ستقام بعمان خلال الفترة من 13 حتي 29 يناير الجاري ويشارك فيها 16 منتخباً من أفريقيا وأوروبا وآسيا. أكد محمد عمر أن لاعبي المنت
  • موسم الرحيل.. من الزمالك
    رفع مجلس إدارة نادي الزمالك شعار "مش هنقف" علي أي لاعب بفريق الكرة.. جاء ذلك بعد أن تمسك لاعب خط الوسط معروف يوسف بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية لخوض تجربة الاحتراف بأحد الأندية الأوروبية.. وكأنه موسم الرحيل من القلعة البيضاء. في الوقت نفسه حدد المجلس الأحد المقبل آخر فرصة لمهاجم الفريق باسم مرسي لتحديد موقفه النهائي بتجديد عقده من عدمه بعد أن ماطل طوال الفترة الماضية ولم يجلس لغلق هذا المل
  • المقاصة ينهي إجراءات استعارة جون أنطوي 6 شهور
    أنهي مسئولو المقاصة اجراءات ضم جون أنطوي مهاجم الأهلي باستعارته لمدة 6 شهور حتي نهاية الموسم الحالي مقابل 300 ألف دولار وسيتم انهاء التوقيع مع اللاعب بعد عودته غداً من بلاده غانا بعد انتهاء إجازته بسبب أعياد الميلاد. وقد عقد عمرو مصطفي عضو مجلس الإدارة والمشرف علي التسويق اجتماعاً مع مدير التعاقدات بالأهلي د.عصام سراج للوصول الي الصورة النهائية لاعارة اللاعب. وسيتم الاتفاق علي شراء اللاعب لانتقال
  • سلة مصر تهزم الجزائر 56/73.. وفوز الإمارات والمغرب
    حقق منتخب مصر لكرة السلة فوزاً كبيراً علي الجزائر 73/56 في الجولة الخامسة للبطولة العربية رقم "22" لكرة السلة للرجال المقامة حالياً بالقاهرة وتستمر حتي 8 يناير الجاري بمشاركة 6 منتخبات. بهذا الفوز يواصل منتخب مصر مطاردته للمغرب علي قمة البطولة حيث يحتل منتخبنا المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعد المغرب الأول 8 نقاط.. وستكون الجولة السادسة اليوم هي الحاسمة في تحديد المراكز الثلاثة الأولي قبل انطلاق مبا
  • 25 لاعبا ولاعبة.. بعثة السلاح في بطولة المتوسط
    أعلن اتحاد السلاح قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة البحر الابيض المتوسط للناسئين المقرر إقامتها في فرنسا خلال الفترة من 26 وحتي 30 يناير. وتضم القائمة 25 لاعبا ولاعبة يشاركون في جميع الأسلحة حيث يضم سيف المبارزة رانيا تامر. محمد فؤاد تحت 14. 17 سنة وسلمي طارق كامل وآية شريف حسين ومحمد عمر محمد رشاد ومحمد السيد ومصطفي عمرو تحت 14 سنة. وهنا أحمد السيد شامة وفاطيما أيمن أحمد رجب تحت 17 سنة وياسمين
  • محافظ الإسكندرية.. وزع شيكات الدعم علي الأندية
    قام اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية بتسليم ممثلي الهيئات الرياضية بالإسكندرية والبالغ عددها 73 هيئة شيكات دعم الأنشطة الرياضية بمليون و83 ألف جنيه مقدمة من وزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور محمد عرابي وكيل وزارة الشباب والرياضة. رحب فرحات بمندوبي ورؤساء الأندية الشعبية متمنياً أن يكون عام 2017 عاماً سعيداً مشرفاً للإسكندرية مؤكداً أن المحافظة تعمل لاحداث طفرة كبيرة في جميع الألعاب الرياضية ول
  • صفقات الأهلي .. ذهبت مع الريح
    أجواء ساخنة تحيط بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي رغم شدة البرودة التي تمر بها البلاد.. فكل يوم يمر علي الفريق بتحولات وتقلبات غير متوقعة مع الانتقالات الشتوية التي لا يدري أحد حتي الآن ماذا ستقدم هذه الانتقالات للفريق وإن كان من المؤكد أن الإدارة قد أخذت قرارها بإعارة عدد غير قليل من نجوم الدكة لرفع مستواهم مع فرق أخري خلال الدور الثاني. وبالتالي رفع قيمتهم المالية تمهيدا لتسويقهم مع بداية الموسم
  • الإسماعيلي ينتظر6 ملايين ونصف من إعارة جبرين وحازم
    تنتعش خزينة نادي الإسماعيلي بمبلغ ستة ملايين ونصف المليون جنيه خلال الأيام القادمة من إعارة لاعبيه توريك جبرين وشريف حازم لنادي الوحدة السعودي. وقد أنهي جبرين إجراءات إعارته للنادي السعودي لمدة ستة شهور بعد الاتفاق علي جميع التفاصيل المادية. وجبرين تنازل عن نصف مستحقاته المتأخرة لدي الإسماعيلي من أجل الانتقال للوحدة. من ناحية أخري يفاضل مسئولو الإسماعيلي بين الثلاثي إسلام جمال وأحمد دويدار ومحم
  • الشيخ .. اعتذر لجماهير الاتحاد
    خضع أحمد الشيخ لاعب فريق الكرة بالاتحاد السكندري للتحقيق بمعرفة المستشار القانوني للنادي وقد اعتذر اللاعب فريق الكرة للإدارة والجماهير عن نشر صورة له علي موقع التواصل الاجتماعي و هو داخل متجر لبيع ملابس النادي الأهلي. أكد اللاعب خلال التحقيق اعتزازه باللعب للاتحاد مشيراً إلي أنه لم يقصد أي إساءة للنادي أو لجماهيره وأعلن تقبله لأي عقوبة. كان مجلس إدارة النادي قد أوقف الشيخ وأحاله للتحقيق بداعي ال
  • المصري سعيد بالعميد .. وإصابة كابوريا
    أعلن مجلس إدارة النادي المصري سعادته لحصول حسام حسن المدير الفني لفريق الكرة علي جائزة أفضل مدير فني بالدوري للعام الثاني علي التوالي. أكد المهندس محمد قابيل عضو مجلس الإدارة أن حصول العميد علي الجائزة لم يأت من فراغ فقد صنع فريقا قويا علي مدار موسمين وقدم العديد من اللاعبين المتميزين أصحاب المهارات الغالية الذين استطاعوا إثبات وجودهم في الدوري. احتل بهم المركز الرابع الموسم الماضي وأنهي بالفريق
  • الفيفا يقبل شكوي الأحمر.. ضد هندريك
    تلقي الأهلي اخطاراً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يؤكد فيه قبول شكواه المضادة ضد لاعبه السابق هندريك هلمكه. وقدم محامي الأهلي شكوي ضد هندريك بعد رحيله عن النادي دون علمه. وأخطر الفيفا الأهلي بقبول شكواه وطالبت هندريك بالرد علي أسانيد الممثل القانوني للنادي الأحمر أمامهم قبل الـ 15 من شهر يناير الجاري. جاء ذلك بعدما فحص الفيفا الشكوي التي تقدم بها الأهلي يومي 27 نوفمبر و27 ديسمبر
حوادث وقضايا  
  • بائـع الحلـوي ذبحـه.. ولاذ بالفـرار
    كشف التقرير المبدئي للطب الشرعي ان مقتل يوسف لمعي صاحب محل خردوات وخمور في العقد الخامس من العمر جاء نتيجة لجرح ذبحي عميق بالرقبة ورجح التقرير استخدام سكين كبير حاد في عملية الذبح. وتعد حادثة مقتل لمعي يوسف امام المحل الخاص به بدائرة المنتزه أول هي الاولي من نوعها بالاسكندرية التشطي يتم فيها تصوير مقتل المجني عليه لحظة بلحظة وكشف وجه القاتل بوضوح من خلال كامشطشطيرا بمحل مجاور لمحل المجني عليه الذ
  • إخلاء سبيل موظفة ووكيل مكتب بريد الحصة وسقوط الفاعل الأصلي
    قرر قاضي المعارضات بإخلاء سبيل محمود حسن وكيل بمكتب بريد الحصة بطوخ وصباح العراقي موظفة. ووكيل مكتب مسطرد بشبرا. بكفالة 10 آلاف جنيه في واقعة استيلاء مجهولين علي 840 الف جنيه. كان اللواء مجدي عبدالعال مدير امن القليوبية تلقي اخطاراً بدخول شخص مجهول لمكتب بريد قرية الحصة التابعة لمركز طوخ. وطلب السجلات والباسورد الخاص بالاجهزة بحجة انه مفتش من الهيئة. وقام بعمل حوالة فورية وهمية لشخص يدعي "م. أ" ع
  • جنح الأزبكية: الخبر المنشور لم يتجاوز حدود النقد المباح
    قضت محكمة جنح الازبكية برئاسة المستشار ماجد حسني وامانة سر مدحت رمضان ببراءة الكاتب الصحفي جلاء جاب الله رئيس مجلس ادارة دار التحرير للطبع والنشر والكاتب الصحفي سامي حامد رئيس تحرير المساء والصحفي مهاب المناهري مراسل المساء بمحافظة المنيا من قضيتي سب وقذف اقامهما مفتش تموين بالمنيا وزوجته مديرة مصنع لانتاج الحلوي بالمنيا بعد نشر "المساء" لواقعة ضبط 500 كيلو حلوي فاسدة بالمصنع. قالت المحكمة في منط
  • 26مارس نظر طعن عز في ثبوت نسب توءم الفنانة زينة
    حددت محكمة استئناف الاسرة بالتجمع الخامس 26 مارس المقبل لنظر اولي جلسات الطعن المقدم من الفنان احمد عز علي الحكم الصادر من محكمة اسرة مدينة نصر برفض بطلان حكم ثبوت نسب الطفلين "عز الدين" و"زين الدين" توءم الفنانة زينة. يذكر ان محكمة اسرة مدينة نصر قضت برفض الدعوي المقامة من الفنان احمد عز التي يطالب فيها ببطلان حكم محكمةاول درجة بثبوت نسب الطفلين "عزالدين" و"زين الدين" توءم الفنانة زينة له.
  • النصاب..انتحل صفة ضابط شرطة للاستيلاء علي أموال المواطنين
    نجح رجال المباحث بالقاهرة باشراف اللواءين خالد عبدالعال مساعد الوزير لقطاع امن القاهرة ومحمد منصور مدير الادارة العامة للمباحث في القبض علي عاطل لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة. وايهام المواطنين بأن والده لواء شرطة واوهم ضحاياه بقدرته علي تخصيص اراض لهم مقابل مبالغ مالية. تلقي الرائد عمار عبدالحميد رئيس مباحث قسم شرطة باب الشعرية بلاغا من "رفاعي. ن. ر 43 سنة عامل". بقيام احد الاشخاص "ادلي باوصافه ا
  • مصرع وإصابة 19 في تصادم مقطورة وأتوبيس أعلي دائري السلام
    في حادث مأساوي لقي 4 اشخاص مصرعهم واصيب 15 اخرون في حادث تصادم مقطورة واتوبيس أعلي دائري السلام. مما ادي إلي توقف حركة المرور للسيارات المتجهة إلي الاقاليم. ونجح رجال المرور في رفع انقا ض الحادث وتسيير حركة السيارات. كانت الادارة العامة للمرور قد دفعت بـ 4 اوناش مرورية لازالة حطام حادث اصطدام مقطورة وميني باص اعلي الطريق الدائري بالسلام. فيما نقلت سيارات الاسعاف المصابين لمستشفي البنك الاهلي والس
  • المؤبد لمتهم والسجن 15 عاما لآخرين و5 سنوات لآخر
    قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة حسن عبدالغفار بالسجن المؤبد وبالسجن 15 عاما لـ 5 متهمين هم "اسلام سيد محمود وخالد فرج بخيت ومحمد انور وعمرو عيد بيومي ومحمد عبدالعزيز يوسف" وبالسجن 5 سنوات لمحمود السيد محمود وبالحبس عامين لـ "امجد عبدالمنعم خلف" المتهمين في القضية المعروفة اعلامياً بـ "خلية المتفجرات" المتهمين فيها بتولي قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الاخوان بحلوان وتكوين خلية ارهابية تصنع ال
  • أشعلت النار في نفسها.. وماتت حرقاً
    لم تجد الزوجة المطلقة حلاً سوي الانتحار حرقا حتي تفحم جسدها عقب قيام زوجها بطلاقها وحرمانها من ابنائها الـ 4 بعد اكتشافها لخيانته لها بمركز ملوي. كان اللواء فيصل دويدار مدير امن المنيا قد تلقي اخطاراً من اللواء محمود عفيفي مدير ادارة البحث الجنائي بالمنيا بمصرع سيدة بعد اشعال النيران بها وتفحم جسدها بالكامل داخل شقتها. وعلي الفور انتقل العميد عصام جمال مأمور مركز ملوي والعقيد هشام بشر رئيس فرع ا
  • أهالي زنـارة شيعوا جثمان المسـتشار وائل شلبي
    شيع الالآف من أهالي قرية زنارة رجالا ونساء وشبابا وفتيات وكذا من القري المجاورة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية بحضور المئات من أعضاء الهيئات القضائية والموظفين بمجلس الدولة أمس جثمان المستشار وائل سعيد شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق الذي أتي من مشرحة زينهم بالقاهرة إلي مسقط رأسه بمنزل أسرته داخل سيارة إسعاف الليلة قبل الماضية وتمت صلاة الجنازة عليه بمسجد عمر بن الخطاب بالقرية. عمت حالة من ا
  • إحالة صراف بنك الائتمان الزراعي.. للتأديبية
    امر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الادارية بإحالة صراف خزينة ببنك قرية محلة فرنوي للتنمية والائتمان الزراعي بمركز شبراخيت سابقاً إلي المحاكمة التأديبية لانه في غضون عام 2015 لم يؤد العمل المنوط به بامانة ولم يحافظ علي اموال البنك وسلك في تصرفاته مسلكاً غير قانوني واختلس واستولي علي ما يقرب من مليون ومائة وتسعة وخمسين الف جنيه من اموال عملاء البنك.. كما زاول المتهم اعمالاً تجارية دون الحصول عل
  • مصير بديع وشركاه في غرفة عمليات رابعة 8 مايو
    تفصل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي بجلسة 8 مايو القادم في اعادة محاكمة محمد بديع و36 آخرين من قيادات جماعة الاخوان الارهابية في القضية المعروفة اعلامياً بـ "غرفة عمليات رابعة" لاتهامهم باعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الاخوان بهدف مواجهة الدولة ونشر الفوضي في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس وقررت المحكمة السماح للدفاع بإيداع المذكر
  • تأييد منع المتهمين في قضية الرشوة الكبري بمجلس الدولة من التصرف في أموالهم
    قضت الدائرة 9 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة. بتأييد طلب النائب العام بالتحفظ علي اموال المتهمين الثلاثة في قضية "الرشوة الكبري بمجلس الدولة". وهم جمال اللبان. مدير مشتريات مجلس الدولة. وصاحب شركة الاثاث مدحت عبدالصبور. وزوجته رباب احمد عبدالخالق.. واموال ارملة امين مجلس الدولة المنتحر المستشار وائل شلبي..صدر الحكم برئاسة المستشار "صبحي عبدالوهاب اللبان". وعضوية الم
فنون  
  • صعيدية..للمرة الثالثة
    تستعد الفنانة وفاء عامر لخوض الدراما الرمضانية المقبلة بمسلسل "هجرة الصعايدة" من إخراج عادل أديب وتأيف ناصر عبدالرحمن وبطولة سولاف فواخرجي وشريف سلامة ومنال سلامة وأحمد فؤاد سليم وعمرو عبدالجليل ودينا ومي نور الشريف. عن دورها في المسلسل تقول الفنانة وفاء عامر: أجسد شخصية صعيدية تعيش مع زوجها حياة صعبة من أجل تربية أبنائها. وأشارت إلي أن دور "الصعيدية" الذي سأقدمه في المسلسل ليس غريباً عني فقد قد
  • 7 مسلسلات علي نايل دراما
    أعلنت قناة نايل دراما عن خريطتها لشهر يناير الحالي وتعرض القناة "7" مسلسلات.. ففي الخامسة مساء تعرض المسلسل الاجتماعي "عائلة الحاج متولي" تأليف مصطفي محرم وإخراج محمد النقلي بطولة نور الشريف وغادة عبدالرازق وسمية الخشاب ومصطفي شعبان وماجدة زكي ونادية عبدالغني ومونيا وعايدة رياض. وفي السادسة مساء تعرض القناة مسلسل "شربات لوز" بطولة يسرا وسمير غانم وصبا مبارك وإخراج خالد مرعي. وفي السابعة مساء مسل
  • عبدالعزيز مرشحاً لجائزة الأداب
    تم ترشيح د.عصام عبدالعزيز أستاذ ورئيس قسم الدراما والنقد ووكيل المعهد العالي للفنون المسرحية سابقاً لجائزة الدولة التقديرية للآداب. عبدالعزيز يقوم حالياً بتدريس علوم المسرح والدراما وفن الكتابة بالمعهد العالي للفنون المسرحية وله العديد من الدراسات والمقالات المسرحية المنشورة.
  • قواعد العشق الأربعين وحفلة تنكرية.. بالمسرح الحديث
    أكد الفنان أشرف طلبة مدير عام المسرح الحديث أن افتتاح الموسم الشتوي سيبدأ في يناير الحالي بعد انتهاء أعمال الحماية المدنية والموافقة عليها بعرض مسرحية "قواعد العشق الأربعين" إخراج عادل حسان وبطولة نورهان وبهاء ثروت ومسرحية "حفلة تنكرية" إخراج هشام جمعة وبطولة محمد محمود ومنير أمين وناصر شاهين وجميل عزيز ونجاح حسن ومجموعة من الفنانين.
  • الملاح وياسين.. حان وقت التكريم
    في الأسبوع الأخير من ديسمبر.. وقبل نهاية ..2016 وبعد أن افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي "المركز الثقافي الترفيهي" ببورسعيد بمناسبة الاحتفالات بعيدها القومي الستين.. أعرب أهالي المدينة الباسلة عن فرحتهم بهذا الصرح الفني الضخم.. وفي الوقت نفسه أعربوا أيضاً عن أمنياتهم بإطلاق أسماء بعض الرموز الفنية البورسعيدية علي مسارح وقاعات هذا المركز.. أو "أوبرا بورسعيد" كما يجب أن نسميها.. وذلك تكريماً لهذه الرمو
  • أطفال المستقبل علي قناة النيل الدولية
    قناة النيل الدولية تجهز حالياً لإطلاق برنامج جديد عن الأطفال بعنوان "أطفال المستقبل" سيقدم مرة واحدة في الأسبوع ويهتم بالأطفال المتميزين سواء علي المستوي الفني أو الرياضي أو إذا كان لديهم أي مواهب أخري.. وسيبدأ عرضه خلال الأسبوع المقبل. قناة النيل الدولية بدأت مع بداية العام الجديد ببث برنامج جديد بعنوان "منتصف اليوم" ويعرض باللغة الفرنسية من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتي الثانية عشرة ونصف ويقدم
  • مصر في بينالي الشارقة للأطفال
    تشارك مصر ضمن فعاليات الدورة الخامسة من بينالي الشارقة للأطفال بـ 67 طفلاً والتي تنطلق في "15" يناير الحالي وتتواصل فعالياتها لمدة شهر حتي "15" فبراير المقبل. تسلمت اللجنة المنظمة لبينالي الشارقة للأطفال في إطار استعداداتها لانطلاق دورته الخامسة بـ 792 عملاً فنياً من 1663 طفلاً وذلك ضمن المشاركات الفردية والجماعية من "27" جنسية من دول عربية وأجنبية قام بتنفيذها أطفال تتراوح أعمارهم ما بين "6" و"1
  • مروة نصر.. تغني للبنات فقط
    أوشكت المطربة الشابة مروة نصر علي الانتهاء من ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان "حكايات بنات" قالت مروة: الألبوم مفاجأة لجمهوري لأن كل أغنياته عن البنات بمعني أن كل أغنية تتكلم عن حكاية من زاوية معينة مثل الرومانسية. الشعنونة. المتمردة وغيرها.. وهذه أول مرة يصدر ألبوم غنائي عن البنات فقط. تضيف: سأبدأ خلال الأسابيع القادمة تصوير عدة كليبات وكنت أفكر في أن تكون أغنية "مش ضعيفة" هي البداية لكن شركة ال
  • أسعدني تحويل لا تطفئ الشمس لمسلسل
    أكد السيناريست تامر حبيب انه سيقوم بكتابة حلقات المسلسل الجديد "لا تطفئ الشمس" الذي سبق تقديمه بالسينما بطولة شكري سرحان واحمد رمزي وفاتن حمامة وأخرجه صلاح أبو سيف. قال تامر حبيب: عندما بدأت القراءة كنت طفلا وأول ما قرأت تصادف رواية للأديب احسان عبد القدوس فاستمتعت بالرواية الرومانسية التي كان يقدمها بأدبه. أضاف: عشقت الكتابة الرومانسية واصبحت اسلوبي.. وقرأت جزئي رواية "لا تطفئ الشمس" واعجبتني ج
  • بيانو مشيرة عيسي في القاهرة ولشبونة
    تقدم عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسي حفلاً في الثامنة مساء اليوم علي المسرح الكبير بالأوبرا يتضمن مختارات كلاسيكية عالمية كتبها خصيصاً لآلة البيانو المؤلفين باخ وداكمان وشوبرت البينز وشوبات وبيتهوفن.. وتفتتح الحفل بالسلام الوطني المصري بعد أن أعادت صياغته ليناسب آلة البيانو. مشيرة عيسي تطير بعد الحفل إلي العاصمة البرتغالية لشبونة لتمثل مصر خلال حفل يقام بقاعة قصر بالية فوش للمناسبات ضمن فاعليات
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ماتيجى نفرح
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إنهضــى يامصر ـ بكل اللغات
قصة قصيرة بقلم : سلوى العسال
رجلان فى المرآة
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منوعـــــــــات المســـاء

شيرين عبد الوهاب - العيون السود

تعالى جنبى ( البمبوطية ) - من التراث البورسعيدى - الفرقة القومية للفنون الشعبية

على ربيع اسطورة الضحك القادمة

قصيدة العمة يامنة ـ للشاعر عبد الرحمن الابنودي

فيلم واحد صعيدى كامل

انا لك على طول عبد الحليم حافظ

حكايات - تامر عاشور

الراقصة صافيناز فى باك تو سكوول
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من الواقع
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مناوشات
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وماذا بعد
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مؤمن الهبـــاء
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