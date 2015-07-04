|رئيس البرلمان .. يطالب السلطة التنفيذية بتفعيل دورها الرقابي
|قطارات الموت!
|الرئيس .. يبحث التوسع في إنشاء مدارس النيل
|أمطار نوة رأس السنة تضرب الإسكندرية
|الصيادلة.. وقعوا في بعض!
أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال ضرورة تفعيل السلطة التنفيذية لدورها الرقابي فيما يتعلق بعمليات احتكار وحجب السلع عن المواطنين.. جاء ذلك تعقيبا علي ما أثاره النائب ايهاب الخولي أمس الثلاثاء بشأن دور ال
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يبدو أن حوادث القطارات عرض مستمر في مسلسل سقوط الدماء علي قضبان السكة الحديد خاصة مركز العياط الذي ارتبط اسمه بالحوادث لاحتلاله نصيب الأسد.
وبالرغم من تصريحات الحكومة حول القضاء علي حوادث القطارات والمزلقانات
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عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اجتماعا مع الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث
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عاد الطقس السيئ من جديد للاسكندرية من خلال نوة رأس السنة التي جاءت بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلا وسقوط امطار غزيرة علي مناطق متفرقة طوال ساعات اليوم مما اصاب المحافظة بشلل مروري تام خاصة خلال ساعات الذرو
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أكدت نقابة الصيادلة أن آراء شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرفة التجارية لا تمثل سوي نفسها وهذا الكيان لا يعبر بأي حال من الأحوال عن جموع صيادلة مصر. مؤكدة أن الشعبة مجرد تجمع لسبعة وتسعين صيدليا لا أكثر تجمعوا
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